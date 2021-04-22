Еврокомиссия решила судиться с AstraZeneсa

Газета отмечает, что крайний срок, к которому начало разбирательства против компании должно быть согласовано, наступит на текущей неделе.

Руководство AstraZeneca ранее признало, что компания отстает от производственного графика по поставкам вакцины в ЕС на два месяца, отметив более слабую производственную базу в Евросоюзе по сравнению с ее мощностями в Великобритании.