Еврокомиссия решила судиться с AstraZeneсa

17 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение AstraZeneca обязательств перед государствами ЕС. В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон
заявил, что блокирование поставок вакцин от коронавируса за рубеж неразумно и может иметь долгосрочные негативные последствия для стран, принимающих подобные решения.