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Politico: Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca

ТАССиещё 11
49 минут назад
Европейская комиссия (ЕК) готовится начать судебное разбирательство в отношении компании AstraZeneca в связи с проблемами с поставками вакцины. Об этом в четверг сообщила газета Politico.
Еврокомиссия решила судиться с AstraZeneсa
Фото: ReutersReuters
По сведениям ее источников, комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран сообщества в среду, в ходе которой большинство заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя из-за жалоб на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть данного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам - членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.
Газета отмечает, что крайний срок, к которому начало разбирательства против компании должно быть согласовано, наступит на текущей неделе.
Руководство AstraZeneca ранее признало, что компания отстает от производственного графика по поставкам вакцины в ЕС на два месяца, отметив более слабую производственную базу в Евросоюзе по сравнению с ее мощностями в Великобритании.
17 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение AstraZeneca обязательств перед государствами ЕС. В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что блокирование поставок вакцин от коронавируса за рубеж неразумно и может иметь долгосрочные негативные последствия для стран, принимающих подобные решения.
Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. В сообществе заявляли, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета.
В мире,Борис Джонсон,Johnson & Johnson,Pfizer,Еврокомиссия,ЕС,
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