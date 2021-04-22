"Он в своем уме?": японцы выступили против признания Крыма российским

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На заседании международного круглого стола, проведенного по инициативе Российского исторического общества, японский политик подчеркнул, что полуостров стал российским на правовых основаниях. По его мнению, воссоединение Крыма и России стало следствием уважения народа, который проживает на этой территории. Некоторые пользователи восприняли высказывание японского экс-премьера в штыки и принялись критиковать политика.

«То есть вилять хвостом перед Россией, чтобы у нее было хорошее настроение? Он в своем уме?» – задался вопросом Evz, передает РИА «Новости».

«Мне жутко от того, что такой человек был премьером. Сколько ущерба Демократическая партия нанесла Японии. Хочется сказать ему, чтобы он замолчал», – утверждает Ko8.

«Хатояма вообще понимает, что говорит? Что значит «уважать историю»? Если Япония последует его совету, то придется проявить понимание и в отношении позиции России по поводу проблемы «северных территорий». Тогда как мы решим ее?» – спрашивает Kyo.

Среди комментаторов нашлись и те, кто принялись обсуждать слова Юкио Хатоямы с точки зрения вопроса о принадлежности Южных Курил.

«Должны вернуть минимум два острова. Не получится признать нарушение международного права и при этом вернуть острова. Признание Крыма – это просто подарок для России», – выразил мнение Shw.

«Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада. Если оборонная мощь и международный авторитет Японии ослабнут, на нее будут смотреть свысока», – высказался Moc.

Однако не все читатели были столь оптимистичны в своих суждениях.

«Если честно, то про острова можно забыть. Даже если это незаконная оккупация, то прошло уже слишком много времени, там живут русские, поэтому ничего изменить нельзя. Лучше держаться на расстоянии от соседа, который незаконно захватил твои территории», – уверен Hsp.