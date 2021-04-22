В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Посол США в Москве отправился в Вашингтон

Москва24иещё 11
34 минуты назад
Посол США в Москве Джон Салливан отправился в Вашингтон, сообщает РИА Новости. В американской дипмиссии подтвердили, что он покинул посольство.
"Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон", –заявила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.
Ранее сообщалось, что Салливан прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда он отправится в Вашингтон на консультации.
По словам очевидцев, Салливан, не общаясь с прессой, прошtл в зал дипломатических делегаций. До этого Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус. По данным дипломатических источников, посол вылетит рейсом на 10:00 в Лондон.
16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал напрямую признавать, что Салливан возвращается в Штаты для консультаций по рекомендации Москвы в связи с обострением двусторонних отношений.
В МИД РФ объявили, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.
Такая мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против некоторых сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.
До этого в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан. Это произошло после того, как американская сторона ввела новые санкции против России.
Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для финансовых организаций Соединенных Штатов на покупку долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ.
В мире,Видео,Джон Салливан,Юрий Ушаков,Сергей Лавров,Аэропорт Шереметьево,Центральный банк России,Минфин,МИД,РИА Новости,Москва,Соединенные Штаты,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители