Японцев возмутил призыв признать Крым российским

Он был поддержан другими комментаторами: «Не получится признать нарушение международного права и при этом вернуть острова. Признание Крыма — это просто подарок для России», «То есть вилять хвостом перед Россией, чтобы у неё было хорошее настроение? Он в своём уме?», «Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада».