"Нам нужна помощь": на Украине испугались послания Путина

Однако он не пояснил, к чему именно необходимо "готовиться" украинцам. В среду, 21 апреля, Путин в своем послании парламенту указал на недружественные акции ряда стран по отношению к Москве и сравнил недругов России с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он также рассказал о новом обычае некоторых государств — "цеплять" РФ без повода. По словам политика, это стало для них "новым видом спорта".