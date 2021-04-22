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Климкин испугался после послания Путина Федеральному собранию

Газета.Ruиещё 1
19 минут назад
Бывший Глава МИД Украины Павел Климкин выразил беспокойство в связи с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он написал в своем Twitter.
"Нам нужна помощь": на Украине испугались послания Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Экс-министр заявил, что жителям Украины не следует "расслабляться".
"Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне", — написал Климкин в соцсети.
Однако он не пояснил, к чему именно необходимо "готовиться" украинцам. В среду, 21 апреля, Путин в своем послании парламенту указал на недружественные акции ряда стран по отношению к Москве и сравнил недругов России с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он также рассказал о новом обычае некоторых государств — "цеплять" РФ без повода. По словам политика, это стало для них "новым видом спорта".
Путин подчеркнул, что на любые действия, которые представляют опасность для страны, будет дан жесткий и ассиметричный ответ. При этом он выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую "красную черту".
В мире,Павел Климкин,Владимир Путин,МИД,Украина,
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