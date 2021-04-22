Елизавета II обратилась к людям во всем мире

21 апреля королеве Великобритании исполнилось 95 лет. В этом году свой день рождения она провела в Виндзорском замке. Поскольку королева находится в трауре по умершему мужу, традиционный холостой залп из пушек времен Первой мировой войны в ее честь отменили.

Елизавета II традиционно не отмечает широко свой день рождения в апреле, так как в Великобритании существует обычай праздновать так называемый официальный день рождения монарха во вторую субботу июня. В этот день проходит торжественный парад в честь королевы — праздник Выноса знамени. Однако на фоне пандемии коронавируса он был отменен второй год подряд.