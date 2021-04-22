Елизавета II обратилась к людям во всем мире

«Сегодня, в день своего 95-летия, я получила множество посланий с добрыми пожеланиями, и я очень ценю их. Сейчас, когда наша семья переживает период глубокой печали, для нас всех послужили утешением теплые слова о моем муже, как от живущих в Соединенном Королевстве, так и в странах Содружества и по всему миру», — говорится в сообщении королевы.
«Это продолжает напоминать нам о том, что Филипп на протяжении своей жизни имел такое огромное значение для бесчисленного множества людей», — добавила она, назвав покойного мужа по имени, без титулов.