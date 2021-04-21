США окажут Украине военную помощь для защиты от "агрессии" России

Прайс подчеркнул, что США остаются привержены партнерству с Украиной, и напомнил, что с 2014 года Вашингтон выделил более 2 млрд долларов в качестве помощи Украине в сфере безопасности.
«Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы», - заявил представитель Госдепа.
Как сообщал «Рамблер», в марте министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму 125 млн долларов для повышения обороноспособности страны.