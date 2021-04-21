200 млн прививок от коронавируса сделали США

Он напомнил, что изначально объявил о своей цели сделать 100 млн прививок в стране в первые 100 дней своего президентства, однако она была достигнута в середине марта.

Он добавил, что вакцина теперь доступна всем совершеннолетним жителям страны. "Если вам 16 лет или больше, вы имеете право на бесплатную прививку от COVID-19", - отметил глава государства. По его данным, 80% американцев старше 65 лет получили хотя бы одну дозу вакцины на данный момент. Кроме того, продолжил американский лидер, в стране зафиксировано резкое снижение смертности пожилых людей в результате заражения инфекцией.