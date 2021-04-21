Доверие Западу сочли ошибкой Зеленского

На Украине царит раскол, и разжигание конфликта с Россией приведет к гражданской войне и даже катастрофе для всего мира. Последствия эскалации предсказал бывший министр иностранных дел и представитель Турции ООН Яшар Якыш в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

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По его мнению, война — худший сценарий украинского кризиса. При этом Якыш убежден, что западные страны стремятся разжечь противостояние. Между тем Украине нужна «не война, а установление прочного мира». В этой связи политик раскритиковал действия украинских властей по урегулированию конфликта на востоке страны.

«Я считаю, что [украинский президент Владимир] Зеленский делает большую ошибку, доверяя Западу. Он хочет поднять свой авторитет в глазах народа, но это будет конец его политической карьеры... Для мирного единства Украины необходимы искренние усилия всех участников. А Зеленский делает наоборот, просто ищет себе защиту и поддержку», — отметил бывший министр.

Кроме того, Якыш считает, что Турция в этом конфликте не будет поддерживать никого. Он убежден, что Зеленский не получит поддержки даже со стороны Европы и Америки.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.