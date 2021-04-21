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Посол России прибыл в МИД Чехии

RT на русском
1 час назад
Российский посол в Праге Александр Змеевский прибыл в Министерство иностранных дел Чехии. Об этом информирует РИА Новости.
Посол России прибыл в МИД Чехии
Фото: ReutersReuters
Змеевского пригласили в МИД Чехии для обсуждения ситуации с высылкой дипломатов.
Он не стал отвечать на вопросы журналистов, присутствующих возле здания чешского внешнеполитического ведомства.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что новый глава МИД Чехии, который будет назначен 21 апреля, в этот же день проведёт встречу с послом России.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.
В мире,Политика,Андрей Бабиш,МИД,РИА Новости,Россия,Чешская Республика,Прага,
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