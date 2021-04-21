Украинский институт будущего (UIF) совместно с «Нью Имидж маркетинг групп» провели опрос, по данным которого стало известно, что около 43% граждан Украины поддерживают идею вступления страны в НАТО . Об этом сообщается на сайте института.

Согласно результатам исследования, еще 21% респондентов заявил, что скорее поддерживает идею присоединения Украины к альянсу, 7% – скорее не поддерживают, 12% – не поддерживают вовсе, а 12%— не имеют однозначной позиции насчет данной ситуации.

Кроме того, социологи определили долю жителей, которые верят, что интеграция Украины в Североатлантический альянс полностью завершится до конца 2021 года, она составляет 7%. Еще 28% думают, что вступление в альянс возможно в ближайшие годы, 37% уверены, что данный процесс будет долгим, а еще 14% совсем не верят в присоединение государства к альянсу.

Всего в данном опросе приняли участие 1148 респондентов старше 18 лет со всех регионов страны.

Макрон поставил цель снизить напряжённость между Россией и Украиной при помощи дипломатических средств. Однако Зеленский перед приёмом у французского лидера рассказал журналистам, что настало время пригласить Киев к вступлению в НАТО и ЕС.

Как же вежливо ему ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить на эту тему, как показывает официальный пресс-релиз, — говорится на сайте издания.

Администрация Макрона назвала этот вопрос «деликатным». В пресс-релизе говорится, что его нужно рассматривать коллективно в рамках саммита Североатлантического альянса в июне.

16 апреля глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель . Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.

Позже Макрон написал в своём Twitter о конфликте на юго-востоке Украины. Пост был на украинском языке. Также Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным

Требование проведения реформ на Украине позволяет Североатлантическому альянсу отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, считает украинский политолог Петр Олещук.

Как отмечает политолог в блоге издания «Главред», после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году альянс в отношениях с Киевом исповедует формулу: «давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим».

По его словам, на Украине понимают, что присоединение к блоку ряда восточноевропейских стран было результатом «принципиального политического решения», а не итогом «глубоких реформ».

«Фактически, разговоры о реформах на Украине – это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины «третья сторона» – Россия», – посетовал Олещук.

Он добавил, что публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом политолог выразил мнение, что «выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет».

«Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО – это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято. При том, что отказ от его принятия, как показывает практика, никого не успокаивает, не примиряет, не стабилизирует. Наоборот - ситуация все хуже и хуже, все менее и менее прогнозируемая», – заключил он.

Война в Донбассе прекратится, если Киев начнёт выполнять Минские соглашения. Вступление в НАТО — это не способ прекратить войну, заявил 19 апреля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

Издание Rzeczpospolita опубликовало интервью с украинским оппозиционером, в котором он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО нужно Киеву якобы для того, чтобы прекратилась война.

Медведчук заявил, что Киеву надо как минимум выполнить достигнутые договорённости от 22 июля 2020 года, чтобы остановить войну, которую Украина ведёт против Донбасса.

«Это первоочередная задача, а далее надо выполнять Минские соглашения в полном объёме, а не рассуждать о вступлении в НАТО».

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган опубликовали совместное заявление по итогам переговоров в Стамбуле, в котором Анкара поддержала перспективу членства Киева в НАТО.

«Было решено <...> выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем», - говорится в документе, опубликованном канцелярией украинского лидера.

Двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана состоялась сегодня, 10 апреля, в Стамбуле, куда президент Украины прилетел для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Эрдоган принимал гостя во дворце Хубер.

Стороны обсудили двусторонние отношения и возможность углубления сотрудничества в различных аспектах, ситуацию в черноморском регионе и в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая 6 апреля с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что вступление его страны в Североатлантический альянс — единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Получение плана действий по членству станет настоящим сигналом для России», — считает Зеленский.

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», — сказал после беседы Столтенберга и Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сами страны альянса на словах буднично выразили поддержку Украине, при этом напомнив, что никаких решений о присоединении этой страны к военному блоку не было.

Так, заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер напомнила, что Киев все еще не получал дорожных карт на пути к членству НАТО.

США же и вовсе сняли с себя ответственность.

«Мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующему влиянию, но это решение за НАТО», — отметила директор по коммуникациям Белого дома Джен Псаки.

Высказывание Зеленского связано с острой ситуацией в Донбассе, когда Киеву надо мобилизовать всю возможную поддержку, объясняет «Газете.Ru» директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов . При этом никакой реальной поддержки Украине со стороны альянса эксперт не ожидает.

Такую же позицию разделяет политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько . По его мнению, Запад в ответ просто ограничится обнадеживающей риторикой, но никаких действий по выработке плана присоединения Украины к НАТО сделано не будет.

«Фактически американцы, а вместе с ними и немцы отказали Украине во вступлении в НАТО», — считает эксперт.

Президент Украины еще недавно утверждал, что именно Вашингтон должен помочь Киеву ускорить процесс — в феврале он говорил в интервью HBO, что обязательно спросит главу Белого дома Джо Байдена при первой встрече, почему Украина все еще не в НАТО.

Берлин же накануне уже объявил, что не видит в настоящее время дальнейших перспектив интеграции Украины в военный блок.

Все еще без плана действий

В 2005 году после Оранжевой революции и инаугурации прозападного президента Виктора Ющенко сотрудничество Украины с НАТО приобрело формат «Ускоренного диалога».

На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в итоговом коммюнике было прописано, что Грузия и Украина обязательно присоединятся к военному блоку. Правда, второго, более конкретного шага — «Плана действий по членству в НАТО» — эти бывшие страны Советского Союза не получили из-за позиции Франции и Германии.

«Украине сейчас надо привлечь внимание патронов, вот она и напоминает о решении Бухарестского саммита. Западные же страны с тех пор стараются об этом не вспоминать. НАТО с Украиной до сих не выработали никакого плана действий по вступлению последней в альянс», — констатирует Лукьянов.

После Бухарестского саммита последовала резкая реакция России. Президент РФ Владимир Путин посетил совет Россия-НАТО, где сказал, что Москва воспринимает шаги Украины в сторону НАТО как реальную угрозу, и предупредил о возможном ответе.

«Он [Путин] очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование», — писало тогда издание «Коммерсантъ».

Затем при президенте Викторе Януковиче Украина понизила активность взаимодействия с Североатлантическим альянсом, во внешней политике был выбран внеблоковый статус. Но после Евромайдана в 2014 году курс на вступление в НАТО продолжился.

Украина официально закрепила его в Конституции в 2019 году при президенте Петре Порошенко . Считалось, что это было сделано, чтобы ни один последующий президент не мог пересмотреть взятый на «майдане» курс.

Впрочем, следующий глава страны Владимир Зеленский добровольно продолжил активно выступать за тесное сближение с альянсом. 12 июня 2020 года Североатлантический совет признал Украину партнером с расширенными возможностями. Но даже тогда в НАТО подчеркнули, что такой статус никак не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.

Большая иллюзия

Главной проблемой на пути в альянс для Украины большинство экспертов выделяют наличие неподконтрольных территорий. С точки зрения НАТО, речь идет о Крыме (перешедшем в 2014 году под российскую юрисдикцию по итогам референдума), непризнанных республиках ДНР и ЛНР. Такая же ситуацию складывается у Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Практика говорит о нежелании блока подвергать себя дополнительным угрозам войн за спорные территории новых стран-союзников. При этом прямого юридического запрета на принятие стран с подобными конфликтами не существует.

Однако пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.

Пример Грузии как страны с более ранней историей конфликта может быть показателен для Украины. Так, в 2019 году глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси прямо заявила, что в альянсе «не рассматривают варианты, которые остановили бы пятую статью в отношении Абхазии и Южной Осетии». Она добавила, что речь о присоединении Грузии может идти только с учетом территорий этих стран.

Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте России полагает, что блок не хочет заниматься украинской темой, прежде всего, из-за большого политического риска.

«Вступление Украины в НАТО — фактически объявление войны России. Ведь если это произойдет, Киев почувствует силу, что спровоцирует его на неразумные действия против Москвы. Например, вторжение в Крым. И тогда НАТО будет вынуждено или нарушить это обязательства, или вступить в войну с Россией, чего Запад явно не хочет», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Следующей проблемой может стать то, что украинская армия далека от стандартов НАТО. Для устранения различий необходимо провести модернизацию войск, что требует огромных средств.

Пока же Украина начала вводить у себя в армии воинские звания, соответствующие классификации НАТО.

Также среди требований к кандидатам представители НАТО регулярно упоминают необходимость добиться верховенства права и наличие развитых демократических институтов.

Безпалько считает, что Украина даже по формальным показателям довольно далека от желаемой цели. Эксперт добавляет к важным для НАТО факторам слаборазвитую экономику, внутреннюю нестабильность, почти полное отсутствие производства ВПК и средств для закупки техники.

При этом, по его мнению, Североатлантический альянс будет в ближайшие годы использовать Украину как объект. В частности, на ее территории могут в перспективе размещать военные объекты и базы, проводить учения альянса, испытывать вооружения.