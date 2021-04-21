Украина намерена выйти из еще одного соглашения по СНГ

Соглашение было подписано в 1996 году, согласно ему стороны обязались создать Межгосударственный резерв биопрепаратов и других средств защиты животных в СНГ за счет долевого участия.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, дальнейшее участие Украины в соглашении нецелесообразно, так как страна в течение 10 лет не использовала препараты из данного резерва, они находятся на территории России и во многом ориентированы на распространенные именно там болезни.