Пашиняна выгнали из армянского города

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Пашинян прибыл с рабочей поездкой в Агарак. Несколько сотен местных жителей вышли на акцию протеста с требованием, чтобы он покинул город.

«Я приношу извинения за их поведение», — произнес Пашинян в рупор, сел в автомобиль и уехал.

После Агарака он прибыл в город Мегри. Там местные жители также устроили митинг. Они скандировали лозунги о том, что глава правительства сдал армянские земли. Пашинян уже покинул населенный пункт.