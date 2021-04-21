Пашиняна выгнали из армянского города

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Пашинян прибыл с рабочей поездкой в Агарак. Несколько сотен местных жителей вышли на акцию протеста с требованием, чтобы он покинул город.
«Я приношу извинения за их поведение», — произнес Пашинян в рупор, сел в автомобиль и уехал.
После Агарака он прибыл в город Мегри. Там местные жители также устроили митинг. Они скандировали лозунги о том, что глава правительства сдал армянские земли. Пашинян уже покинул населенный пункт.
В сентябре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.