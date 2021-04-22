Кулеба: РФ не ответила на предложение о встрече с Путиным

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20 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об обращении Зеленского встретиться в Донбассе.

При этом представитель Кремля отметил, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Он также выразил мнение, что для таких переговоров должны быть предпосылки. В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию "российской агрессии" и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.