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Кулеба: Киев не дождался ответа РФ на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Газета.Ruиещё 8
17 минут назад
Россия не ответила на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным в Донбассе. Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью с агентством Reuters. По словам министра, Киев не получил ответа от Кремля на предложение украинского лидера встретиться с российским президентом в Донбассе.
Кулеба: РФ не ответила на предложение о встрече с Путиным
Фото: Fabrizio Bensch/Pool via APFabrizio Bensch/Pool via AP
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об обращении Зеленского встретиться в Донбассе.
При этом представитель Кремля отметил, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Он также выразил мнение, что для таких переговоров должны быть предпосылки. В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.
Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию "российской агрессии" и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.
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