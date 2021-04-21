Украине предрекли «бессмысленный и беспощадный бунт»

«Что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними и что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, и население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом», - заявил он.
«Очень мало осталось на Украине политиков, которые не дискредитировали себя и которым могут поверить люди. Говорить о том, что какая-то сила сегодня способна возглавить народный протест Этот будет бунт, это будет не протест уже. Это будет Майдан, бессмысленный и беспощадный, который сметет всё и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал. < > У людей есть четкое понимание, что их всех кинули, причем кинули дважды, сначала - в 2014-м, потом - в 2019-м», - заключил он.