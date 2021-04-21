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Украине предрекли «бессмысленный и беспощадный бунт»

Мария Иванова
53 минуты назад
Украинский аналитик Валентин Землянский заявил, что Украину ждет «бессмысленный и беспощадный бунт» из-за нищеты и социального недовольства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».
Украине предрекли «бессмысленный и беспощадный бунт»
Фото: ТАССТАСС
По словам Землянского, в 2013 году украинцев предупреждали, что Евромайдан приведет их к «глобальной нищете».
«Что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними и что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, и население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом», - заявил он.
По его мнению, следующие волнения в стране будут не связаны с какими-либо политическими силами.
«Очень мало осталось на Украине политиков, которые не дискредитировали себя и которым могут поверить люди. Говорить о том, что какая-то сила сегодня способна возглавить народный протест Этот будет бунт, это будет не протест уже. Это будет Майдан, бессмысленный и беспощадный, который сметет всё и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал. < > У людей есть четкое понимание, что их всех кинули, причем кинули дважды, сначала - в 2014-м, потом - в 2019-м», - заключил он.
Как писал «Рамблер», ранее бывший соратник Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что экс-президент Украины готовит госпереворот. По мнению Жвании, Порошенко попытается устроить революцию после победы на выборах в США Джо Байдена - своего «давнего знакомого и куратора».
Жвания заявил, что Порошенко предложил президентское кресло мэру Киева Виталию Кличко, а сам планирует стать премьер-министром «с расширенными полномочиями». Жвания утверждает, что Байден в курса плана Порошенко и поддерживает его.
В мире,Давид Жвания,Виталий Кличко,Валентин Землянский,Джозеф Байден,Петр Порошенко,Украина,
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