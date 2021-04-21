Баку разъяснил слова Алиева о Зангезуре и «Иреване»

«Мы хотели бы обратить внимание тех, кто хочет интерпретировать взгляды главы нашего государства, что в интервью 20 апреля президент Азербайджана говорил о возможном реваншизме против Азербайджана в Армении и возможных угрозах нашей территориальной целостности, так как это «вопрос национальной обороны, вопрос национальной безопасности», – добавила она.
«Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости границ. Этой же цели служит реализация трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2020 года», – подчеркнула она, заявив, что Ереван «вместо того, чтобы выполнять трехстороннее заявление, (...) пытается ввести в заблуждение международное сообщество своей ложью и клеветой».