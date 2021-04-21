В Нью-Йорке привившимся от COVID-19 раздали марихуану

Неправительственная организация DCMJ, которая выступает за легализацию марихуаны в США , организовала в центре Нью-Йорка бесплатную выдачу каннабиса для прошедших вакцинацию граждан. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер пояснил, что данная акция является отличным способом подтолкнуть американцев к прохождению вакцинации от коронавируса, если они, например, не могли решиться на это раньше.

Несмотря на то, что "Спутник V" недоступен в Америке, в том случае если человек принесет сертификат о том, что он был привит данной вакциной, ему также выдадут самокрутку. Отмечается, что за день за марихуаной подошли более четырех тысяч человек.

Однако не все американцы подошли к этому честно, некоторые из них пытались получить подарок за справку о наличии антител. Кроме того, подчеркивается, что на площади Юнион Сквер, где проходила акция были и те люди, которые были против такого способа агитации за прививки.

"Я не думаю, что марихуана должна быть использована в качестве пропаганды. Потому что многие пользуются ею в медицинских целях. Это не шутка. Это не то, к чему нужно относиться так легкомысленно", — заявила Джессика.