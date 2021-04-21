Байден назвал справедливым вердикт по делу Флойда

Ранее судмедэкспертиза признала, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании. Однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление наркотических веществ. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий резонанс и протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих в мире.