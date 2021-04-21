Митинги после вердикта по делу Флойда проходят в США

В районе проведения акций действуют повышенные меры безопасности, протестующих сопровождает полиция. Марши и митинги носят мирный характер, хотя некоторые участники акций выступают с лозунгами, что одного вердикта недостаточно для восстановления справедливости.

Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) во вторник признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем.