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Более 656 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

Вечерняя Москва
51 минуту назад
Более 656 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
656 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0
Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 656 406 случаев заболевания, умерли 10 503 пациента. Большинство новых случаев приходится на Юго-Восточную Азию (271 611), Европу (160 421) и Северная и Южная Америка (147 852).
Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 141 754 944 инфицированных и 3 025 835 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (31 350 025), Индии (15 321 089) и Бразилии (13 943 071). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.
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