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В США присяжные признали экс-полицейского виновным в убийстве Флойда

RT на русскомиещё 4
23 минуты назад
Суд присяжных признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Экс-полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он признан виновным по всем пунктам обвинения.
Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.
В мире,Происшествия,Джордж Флойд,Миннеаполис,Соединенные Штаты,
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