Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году не были терактом. Об этом написал генеральный прокурор Чехии Павел Земан на своей странице в Twitter.

По его словам, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение.

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«По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», — написал генпрокурор.

Он также добавил, что это «дело исключительно политиков», и задался вопросом, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ.

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году не были актом государственного терроризма. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

"Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его", - сказал глава правительства.

Он сообщил, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах в Врбетице "не может быть опубликован" по соображениям национальной безопасности. Он также подчеркнул, что "присутствие агентов ГРУ " на территории республики "является недопустимым". Агенты ГРУ, по его словам, под видом бизнесменов, специализирующихся на торговле оружием, смогли получить пропуск на склады боеприпасов и заложили там взрывные устройства. Взрывы, добавил он, должны были произойти не на территории Чехии.

По словам Бабиша, Чехия готовит "правовые шаги" с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы.

"Мы [Чехия] готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба [от виновных во взрывах]", - сказал Бабиш.

Чешский премьер повторил версию, согласно которой к инциденту в Врбетице причастны граждане РФ Александр Петров Руслан Боширов . По утверждению властей Чехии, они являются сотрудниками ГРУ.

"Это была проваленная операция двух агентов, которые действовали на нашей территории и причинили нам огромный ущерб - более 1 млрд крон ($47 млн)", - утверждал премьер.

Бабиш также предположил, что подозреваемые - "это те же лица, что успешно действовали в Болгарии и неудачно - в Великобритании ".

Мария Захарова. Прага понимает последствия реализации своего намерения по высылке 18 российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ

«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Вечером 17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Хамачек распорядился выслать всех дипломатов, которые «были идентифицированы» как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР, всего 18 человек. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию.

Хамачек уже проинформировал об этом посла России и обсуждает ситуацию с зарубежными партнерами, сказали в Праге.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что он сообщил президенту страны Милошу Земане о выводах чешских спецслужб, которые согласны с необходимостью выдворения российских дипломатов.

По его словам, двое сотрудников ГРУ также причастны ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице, которые произошли в 2014 году.

«Я только что разговаривал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Я проинформировал его о деле Врбетице и о высылке 18 сотрудников российского посольства. Я подробно расскажу о наших партнерах на следующем заседании Совета Европы», — добавил Бабиш.

Склад 16 во Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад 12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы компанией Imex Group. Полиция расследует взрыв как преднамеренное создание угрозы.

Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетицы. Полная ликвидация последствий ЧП закончилась только в октябре прошлого года. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов чешских крон.

Вечером 17 апреля 2021 года чешская полиция сообщила, что разыскивает по подозрению в причастности к этим взрывам двоих мужчин — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Лица на фотографии, опубликованные полицией в субботу, соответствуют мужчинам, которых британские правоохранители и руководство страны называют сотрудниками ГРУ и обвиняют в отравлении двойного агента, бывшего полковника Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервнопаралитическим веществом «Новичок» в городе Солсбери в 2018 году.

«По крайней мере, с 11 октября 2014 года по 16 октября 2014 года они должны были переехать в Чехию, они жили сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском крае», — сказал Ярослав Ибехей, представитель чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

Чешский информационный ресурс Respekt со ссылкой на полицию сообщил, что оба разыскиваемых человека с паспортами на вымышленные имена прибыли в Чехию 13 октября 2014 года.

В то время на складе якобы находилось оружие, которое должен был купить оружейный болгарский торговец. Судя по всему, он поставлял оружие Украине. Вероятно, взрыв должен был произойти не в Чехии, а во время транспортировки оружия в другую страну.

Согласно данным Seznam.Zprávy, ГРУ сосредоточило внимание на Врбетице из-за войны в Сирии, куда якобы были направлены боеприпасы с этого склада. По словам источников, это могла быть диверсия, чтобы боеприпасы не попали к американцам, которые хотели помочь повстанцам в Сирии, сражающимся против президента Башара Асада

Сайт Lidovky со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщил, что злоумышленник за день до даты взрыва проник в помещения во Врбетице и установил там взрывное устройство, которое взорвалось раньше, чем планировалось.

«Чехия, высылая российских дипломатов, идет в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что Чехия таким решением нанесла серьезный удар по отношениям с Москвой.

«Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют», — добавил депутат.

МИД РФ объявил вечером 18 апреля, что Москва высылает в качестве ответа на действия Праги 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть Россию до полуночи 19 апреля. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Как заявил журналистам посол Чехии в России Витезслав Пивонька, который ранее был вызван во внешнеполитическое ведомство России, чешскую дипмиссию поставили в известность об ответных действиях Москвы.

Заявления из Чехии нужны были Западу, чтобы «перекрыть» информацию о готовящемся перевороте на территории Белоруссии. Об этом в воскресенье, 18 апреля, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам Захаровой, действия Чехии показывают, что страна лишена самостоятельности в международных делах и в отношениях с Москвой. Официальный представитель МИД заявила, что действия Праги совершенно карикатурны.

Как отметила дипломат, Россия уже в ближайшее время объявит об ответных шагах на высылку своих послов. По поводу жёсткости встречных мер она заметила следующее.

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"В этом вопросе не стоит забегать вперёд. Впереди рабочая неделя. Важно было чётко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их (чешскую сторону. — NEWS.ru), я думаю, в ближайшее время", — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.

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«Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», – сказал Песков, отвечая на вопрос, пытались ли проанализировать с российской стороны, действительно ли Боширов и Петров ездили в Чехию.

Он добавил, что факт пересечения границы этими людьми также не будет проверяться, передает РИА «Новости».

Также в Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии. «Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу», – заявил Песков, говоря о том, согласны ли в Кремле с позицией МИД.

Чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Вести FM».

«Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогало мне – мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».

Захарова также возмутилась, что за семь лет не были озвучены подробности, не были названы причины и виновники взрывов на складах.

«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека», – возмутилась она.

«Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического – было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить – нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», – добавила она.

Захарова также отметила, что «в ходе расследования выяснилась фантастическая вещь».

«Местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдает помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», – добавила Захарова.