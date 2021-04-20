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Китай поставит в Египет 20 млн доз вакцины от COVID-19

RT на русском
33 минуты назад
Официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахед заявил, что Китай согласился поставить в Египет 20 млн доз вакцины от коронавируса корпорации Sinopharm.
Китай поставит в Египет 20 млн доз вакцины от COVID-19
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает Egypt Independent.
«Первая партия объёмом 500 тыс. доз из этих 20 млн поступит в Каир уже в апреле», — заявил Мугахед.
По его словам, правительство одобрило двустороннее соглашение о производстве в Египте китайской вакцины Sinovac Biotech. Речь идёт о производстве 80 млн доз препарата.
В мире,Минздрав РФ,Египет,Китай,
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