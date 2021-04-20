Усидеть на двух стульях: Лукашенко назвал Украину «родной»

Встреча проходила в минском президентском дворце. Лукашенко приветствовал нардепа и сказал:

Рамблер

«Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Белоруссию».



«Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. — Прим. президентской пресс-службы) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей», — сказал также Лукашенко.

Он также высказался о важности встречи, отметив: «Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Белоруссии».

История вопроса

Материалы, затрагивающие тему двусторонних отношений — от экономического и военно-политического до культурного и гуманитарного сотрудничества.

Дипломатические отношения между государствами установлены в 1991 году. Белоруссия и Украина имеют общую границу протяженностью 1084,2 км. Договорной базой являются более 200 международных соглашений, среди которых «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве». Торговый оборот между странами в 2017 году по подсчетам Киева составил $4,6 млрд, в 2018 — $5,3 млрд.

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко признался в любви украинцев к белорусам и заявил, что эти народы являются друг другу самыми близкими, пишет БЕЛТА.

По словам парламентария, дружбу между Украиной и Белоруссией невозможно разрушить никаким способом, даже если такую цель поставят политические лидеры двух стран.

«Что бы ни происходило, никогда эти народы не разделить», — сказал Шевченко.

Он добавил, что опирается в своих суждениях на социологические исследования и пояснил, что речь идет не о этнических украинцах, а «большой политической нации».

«Они внутренне, даже те, кто не может сказать этого, сопротивляются тому, что происходит», — подчеркнул депутат.

В ответ на это Лукашенко заявил, что считает Шевченко «не простым депутатом», а сторонником укрепления отношений между Киевом и Минском.

«Мы же видели это. Вы не боялись идти против течения, потому что вы считали, что белорусско-украинские отношения — это на века», — отметил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержка Киевом санкций Запада против Минска – это "позорные подвякивания" Евросоюзу и США.

В апреле Совет ЕС сообщил, что Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Белоруссии. Евросоюз продлил в феврале на год оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении четырех человек.

"Эти виляния вашего президента (Владимира) Зеленского – это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули - и он побежал следом. Это недостойная позиция, это унижение украинского народа как минимум", - заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и зарубежными журналистами, отрывок беседы показал в пятницу телеканал СТВ.

При этом Лукашенко отметил, что не знает, какие именно санкции ввел против белорусских властей Киев.

"Если вы мне напомните, я могу сказать, несколько это нам опасно", - добавил он.

Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая Лукашенко. Санкции вступили в силу 6 ноября после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассмотрит вопрос присоединения к новым санкциям ЕС против Белоруссии.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская . При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину и европейские страны в управлении протестами, происходящими в республике. Об этом он заявил во время назначения руководителей местных органов власти, передает ТАСС.

«На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа. Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — сказал Лукашенко.

Верховная рада Украины приняла постановление, в котором назвала сфальсифицированными результаты выборов в Белоруссии. Об этом сообщил 15 сентября парламентский телеканал «Рада».

Соответствующее решение поддержали 228 депутатов.

«Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы», — сказано в документе.

Отметим, что украинский парламент не дал чёткого ответа на вопрос, признаёт ли он Александра Лукашенко президентом Белоруссии или нет. В Раде также назвали недопустимым возможное введение войск России или ОДКБ для урегулирования ситуации в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом и что играет с ним в одной команде и в спорте, и в политике.

"Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году - прим. ТАСС) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос в ходе интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

На просьбу назвать тех, кого еще считает своими друзьями, белорусский лидер ответить затруднился.