Сотрудники обвинили Amnesty International в расизме

Согласно докладу, в организации наблюдается культура привилегированного отношения к белым. Были выявлены случаи явного расизма, в том числе когда старшие сотрудники использовали слово «негр». Также упоминается системная предвзятость, включая постоянные и необоснованные допросы чернокожих сотрудников и отстранение от проектов сотрудников из числа этнических меньшинств.