В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сотрудники Amnesty International обвинили организацию в расизме

Lenta.ru
1 час назад
Восемь сотрудников британской правозащитной организации Amnesty International рассказали о собственном опыте расовой дискриминации на работе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад секретариата организации.
Сотрудники обвинили Amnesty International в расизме
Фото: ReutersReuters
Согласно докладу, в организации наблюдается культура привилегированного отношения к белым. Были выявлены случаи явного расизма, в том числе когда старшие сотрудники использовали слово «негр». Также упоминается системная предвзятость, включая постоянные и необоснованные допросы чернокожих сотрудников и отстранение от проектов сотрудников из числа этнических меньшинств.
«Мы присоединились к Amnesty в надежде провести кампанию против нарушений прав человека, но вместо этого были разочарованы, осознав, что организация на самом деле помогла их укоренить», — заявила бывшая сотрудница организации Кэтрин Одукойя.
Представители обоих отделений британской правозащитной организации извинились и пообещали внести изменения.
В феврале 2018 года Amnesty International обвиняли в токсичности рабочей среды, в том числе упоминались издевательства над сотрудниками, публичные унижения и злоупотребление властью.
В мире,Amnesty International,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители