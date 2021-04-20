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Пока вы спали: Брюссель назвал сроки поступления «Спутника V» в ЕС

Елена Прошина
27 минут назад
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Еврокомиссар назвал сроки поставок «Спутника V» в ЕС

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в случае одобрения ее Европейским агентством лекарственных средств появится в ЕС не ранее конца 2021 года. Об этом в интервью Le Figaro заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон.
Он подчеркнул, что в первую очередь вакцина, как и все препараты, должна получить одобрение агентства, которое является независимой организацией. Затем необходимо будет найти мощности для ее производства.
«Россия ищет индустриальных партнеров в Европе, однако они сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин», — отметил Бретон.

Тиньков рассказал о желании отказаться от лечения рака

Российский бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что, узнав о страшном диагнозе - лейкемия, решил отказаться от лечения, однако затем передумал. Такое признание он сделал в документальном фильме «Олег Тиньков — новая кровь».
По словам Тинькова, начать химиотерапию его убедила жена, которая напомнила, что он еще не «видел внуков, не поженил своих детей». «Ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться», — вспомнил ее слова бизнесмен.

В МИД отреагировали на призыв запретить россиянам въезд в ЕС

Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу стоило бы подумать о туризме, прежде чем призывать «заморозить» выдачу европейских виз россиянам. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - отметил Грушко.

Колумбия выразила протест России из-за нарушения воздушных границ

Российский самолет ИЛ-96 нарушил воздушное пространство Колумбии. В связи с этим послу России в Боготе была вручена нота протеста, говорится в сообщении МИД Колумбии в Twitter.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что инцидент произошел 19 апреля. Посол был информирован о важности незамедлительного ответа от РФ и предоставлении гарантий, что систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не повторятся, подчеркнула глава МИД Колумбии.

Трамп высказался об отношениях с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у них с российским лидером Владимиром Путиным была взаимная симпатия и это «хорошо, а не плохо». Об этом пишет РИА Новости.
«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему», - подчеркнул Трамп.
В мире,Тьерри Бретон,Тоомас Ильвес,Олег Тиньков,Александр Грушко,Дональд Трамп,Владимир Путин,Тинькофф банк,МИД,ЕС,Le Figaro,РИА Новости,Брюссель,
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