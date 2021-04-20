Пока вы спали: Брюссель назвал сроки поступления «Спутника V» в ЕС

«Россия ищет индустриальных партнеров в Европе, однако они сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин», — отметил Бретон.
По словам Тинькова, начать химиотерапию его убедила жена, которая напомнила, что он еще не «видел внуков, не поженил своих детей». «Ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться», — вспомнил ее слова бизнесмен.
«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - отметил Грушко.
"La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia", Canciller Claudia Blum pic.twitter.com/zTghZepRY7— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 20, 2021
«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему», - подчеркнул Трамп.