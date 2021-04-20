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Суд отложил приговор по MH17 еще на год

Артём Кульша
36 минут назад
Окружной суд Гааги не вынесет решение по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе в 2021 году. Об этом судья Мария Кнайф сообщила РИА Новости.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство.
По версии обвинения, лайнер сбили ополченцы Донбасса из российского ЗРК. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Кнайф — судья, отвечающая за работу со СМИ. Сегодня она дала интервью РИА Новости. В ходе него Кнайф рассказала, что в текущем году суд не планирует выносить приговоры, потому что впереди еще много работы. Старт разбирательства дела по существу назначен на 7 июня, а несколько запланированных блоков слушаний продлятся до 2022-го.
Также судья прокомментировала публикацию в СМИ некоторых из записей бесед одного из обвиняемых по делу о крушении «Боинга». Она сообщила, что суду не известен источник этих записей, а мнение о том, как утечка может повлиять на процесс, должны высказать его участники — прокуратура и защита.
В первой половине апреля нидерландское издание Nieuwsuur опубликовало записи нескольких тысяч телефонных разговоров Дубинского, перехваченных Службой безопасности Украины.
В мире,Видео,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Сергей Дубинский,Игорь Стрелков,Генпрокуратура РФ,СБУ,РИА Новости,Гаага,
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