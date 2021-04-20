Суд отложил приговор по MH17 еще на год

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство.

Кнайф — судья, отвечающая за работу со СМИ. Сегодня она дала интервью РИА Новости. В ходе него Кнайф рассказала, что в текущем году суд не планирует выносить приговоры, потому что впереди еще много работы. Старт разбирательства дела по существу назначен на 7 июня, а несколько запланированных блоков слушаний продлятся до 2022-го.