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«НАТО не поможет»: Вассерман оценил учения Украины у Крыма

Мария Иванова
1 час назад
Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман назвал провокацией учения Украины на границе с Крымом и заявил, что Россия легко отразила бы украинскую атаку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«НАТО не поможет»: Вассерман оценил учения Украины у Крыма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как писал «Рамблер», ранее в Вооруженных силах Украины объявили о масштабных учениях своих артиллерийских и танковых подразделения рядом с Крымом.
По легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию украинской обороны. Противодействовали им танковый резерв и противотанковая артиллерия.
«Открытым текстом объясняю украинским недоумкам: Крым соединен с материком перешейком в несколько километров, да еще со множеством мелких водоемов, и атаковать там неудобно в обе стороны. Когда нам понадобится уничтожить гнездо террора у нашей юго-западной границы, бить будем с севера, прямо на Киев, может, еще высадим с моря десанты между Одессой и Очаковом», - написал Вассерман.
По его мнению, Украина «размахивает перочинным ножиком перед лицом великана» и не осознает последствий своих действий.
«И вопреки вашим расчетам, никакая НАТО вам не поможет. Хотя оттуда уже которую неделю идут недвусмысленные сигналы, призывающие Украину к провокации», - подчеркнул он.
В мире,Анатолий Вассерман,НАТО,Республика Крым,Россия,Украина,
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