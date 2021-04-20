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Американцам запретят ездить в Россию

Алиса Селезнёва
54 минуты назад
Россия вошла в список стран, куда жителям США не рекомендуется ездить из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Об этом со ссылкой на Госдепартамент США пишет Reuters.
Американцам запретят ездить в Россию
Фото: ТАССТАСС
По данным агентства, на этой неделе Госдепартамент даст новые рекомендации для американцев по поводу поездок за рубеж из-за «беспрецедентного риска для путешественников».
«Результатом этого обновления будет значительное повышение числа стран на уровне 4 — «не рекомендуется ездить» — до примерно 80% стран по всему миру», — говорится в заявлении.
При этом Госдепартамент уже перечислил 34 из примерно 200 стран уровня 4, включая Чад, Косово, Кению, Бразилию, Аргентину, Гаити, Мозамбик, Россию и Танзанию.
Также жителям США уже запрещено путешествовать по большей части Европы из-за ограничений, связанных с COVID-19.
«Рамблер» писал, что с 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
При этом, по данным университета Джонса Хопкинс, США находятся на первом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Там было выявлено 31,7 млн заболевших, а в России – 4,6 млн.
В мире,Госдеп США,Reuters,Россия,Соединенные Штаты,
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