Американцам запретят ездить в Россию

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По данным агентства, на этой неделе Госдепартамент даст новые рекомендации для американцев по поводу поездок за рубеж из-за «беспрецедентного риска для путешественников».

«Результатом этого обновления будет значительное повышение числа стран на уровне 4 — «не рекомендуется ездить» — до примерно 80% стран по всему миру», — говорится в заявлении.

При этом Госдепартамент уже перечислил 34 из примерно 200 стран уровня 4, включая Чад, Косово, Кению, Бразилию, Аргентину, Гаити, Мозамбик, Россию и Танзанию.

Также жителям США уже запрещено путешествовать по большей части Европы из-за ограничений, связанных с COVID-19.

«Рамблер» писал, что с 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.