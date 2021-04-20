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Украинский министр не поверил в угрозу «российского вторжения»

Деловая газета "Взгляд"
24 минуты назад
Ситуация на границе России и Украины не приведет к «настоящему военному вторжению», заявил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Украинский министр усомнился во вторжении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он заявил, что Россия «играет мышцами» и пытается «продемонстрировать определенную угрозу, которая как правило страшнее, чем сама угроза». Резников сказал, что разговор советников «нормандской четверки» прошел в «рабочей атмосфере», это «дает дополнительный повод оптимистично смотреть на вещи и считать, что не должно быть вторжения на Украину».
Резников сообщил, что обсуждались кластеры (пошаговый план выполнения минских соглашений по Донбассу, которые «достались» нынешним властям «в наследство») и «необходимость и возможность возобновления режима тишины», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Пресс-служба офиса президента Украины по итогам видеоконференции сообщила, что делегация Киева в Трехсторонней контактной группе предложила усилить ответственность за снайперские обстрелы и ввести обязательные заседания подгруппы по вопросам безопасности в случаях гибели людей. Пресс-служба делегации Киева рассказала, что советники лидеров «нормандской четверки» также обсудили «интересное предложение» – проведение следующей встречи на линии разграничения в Донбассе.
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