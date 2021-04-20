Зеленского высмеяли за слова о достижениях в космосе

Пользователям слова президента показались смешными: «Ждём новый вышиватный спутник!», «Хватит радоваться чужим успехам, может, пора уже своим?», «Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в своё время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Донбасс и Крым может ждать будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro. Как полагает Зеленский, подобное будущее можно изменить в случае, если жители этих территорий начнут считать себя украинцами.