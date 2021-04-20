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Зеленского высмеяли за слова о достижениях Украины в космосе

News.ruиещё 1
43 минуты назад
Украинские пользователи Сети высмеяли президента своей страны Владимира Зеленского. Он, поздравляя NASA с первыми полётом беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе, похвалился успехами Украины в освоении космоса.
Зеленского высмеяли за слова о достижениях в космосе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Зеленский, в частности, отметил в Twitter, что на Марсе «победа технологий» стала возможной, поскольку над вертолётом трудился украинец Игорь Панченко.
Пользователям слова президента показались смешными: «Ждём новый вышиватный спутник!», «Хватит радоваться чужим успехам, может, пора уже своим?», «Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в своё время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Донбасс и Крым может ждать будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro. Как полагает Зеленский, подобное будущее можно изменить в случае, если жители этих территорий начнут считать себя украинцами.
В мире,Украина,Крым наш,Игорь Панченко,Владимир Зеленский,NASA,
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