Турция побила антирекорд по смертям от COVID-19

Количество летальных исходов в Турции продолжает расти. Накануне власти страны отчитались о 318 погибших, днем ранее было 297 умерших.

Ранее «Рамблер» писал, что Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавила авиасообщение с Турцией. Все чартерные рейсы отменены, остались лишь регулярные - два раза в неделю.