В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Турция побила антирекорд по смертям от COVID-19

Вероника Полынина
54 минуты назад
В Турции за последние сутки выявлен новый максимум смертей пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Турция побила антирекорд по смертям от COVID-19
Фото: ReutersReuters
Минздрав Турции зафиксировал за последние сутки 341 летальный исход у пациентов с подтвержденным COVID-19. Число умерших с начала пандемии составило 36 267 человек.
За последние сутки выявлено 55 149 новых случаев заражения коронавирусом, 2 862 пациента госпитализированы.
Количество летальных исходов в Турции продолжает расти. Накануне власти страны отчитались о 318 погибших, днем ранее было 297 умерших.
Ранее «Рамблер» писал, что Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавила авиасообщение с Турцией. Все чартерные рейсы отменены, остались лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
В мире,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Турция,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители