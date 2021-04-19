Турция побила антирекорд по смертям от COVID-19

Количество летальных исходов в Турции продолжает расти. Накануне власти страны отчитались о 318 погибших, днем ранее было 297 умерших.
Ранее «Рамблер» писал, что Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавила авиасообщение с Турцией. Все чартерные рейсы отменены, остались лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.