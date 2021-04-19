На Украине испортили сотни доз вакцины от коронавируса

Украинские медики из Ивано-Франковской области испортили несколько сотен доз вакцины от коронавируса Covishield из-за ошибки при расчете дозировки. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на замдиректора департамента здравоохранения региона Владимира Дзьомбака.

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По его словам, специалисты не использовали оставшиеся во флаконах дозы, полагая, что они меньше остальных в объеме.

«Они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить эффект от вакцинации», — сказал Дзьомбак.

Чиновник добавил, что таким образом в регионе не хватило инъекций 492 пациентам, еще 17 аналогичных случаев было зафиксировано в Львовской области. Он подчеркнул, что после инцидента для медиков были организованы дополнительные курсы по вакцинации, после чего «вопрос был закрыт».

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна рассчитывает победить коронавирус к концу 2021 года. Для этого, по его словам, надо убедить 70 процентов взрослого населения сделать прививку.