В США объявили Россию агрессором

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию "российской агрессии" и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.