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США оценили Россию как агрессора

Газета.Ruиещё 2
59 минут назад
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США рассматривают РФ в ситуации на российско-украинской границе как "агрессора" и не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряженность. Об этом сообщает РИА "Новости".
В США объявили Россию агрессором
Фото: ТАССТАСС
"Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Что мы увидели - так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем", - говорится в сообщении.
Ранее в Верховной раде фракция президентской партии "Слуга народа" потребовала расторгнуть дипломатические отношения с Россией. В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.
Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию "российской агрессии" и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.
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