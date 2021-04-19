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В Чехии заявили о причастности подозреваемых к взрыву в 2014 году к делу Скрипалей

Газета.Ru
45 минут назад
Подогреваемые в причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году связаны с делом Скрипалей. Об этом заявил главный прокурор страны Павел Земан, пишет Bloomberg.
В Чехии заявили о связи взрыва в 2014 году и дела Скрипалей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Главный чешский прокурор подтвердил, что двое мужчин, подозреваемых в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, являются теми, кого Великобритания определила как предполагаемых российских силовиков, стоявших за отравлением бывшего агента Сергея Скрипаля в Солсбери», — пишет издание.
17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии. В результате происшествия погибли 2 человека.
Ответным шагом Москвы стало объявление 20 сотрудников посольства Чехии в российской столице персонами нон грата.
В мире,Сергей Скрипаль,Bloomberg,Чешская Республика,
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