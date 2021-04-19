Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о подготовке встречи с Путиным

"Президент исполняет свои обязанности согласно конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности", - отметила она.
Встреча лидеров должна состояться 22 апреля в Москве. Ранее в субботу, 17 апреля, в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии.
Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.