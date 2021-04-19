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Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о подготовке встречи с Путиным

Газета.Ruиещё 2
55 минут назад
Несмотря на недавнее предотвращение покушения на белорусского президента Александра Лукашенко, идет подготовка к его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет РИА "Новости".
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о подготовке встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Президент исполняет свои обязанности согласно конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности", - отметила она.
Встреча лидеров должна состояться 22 апреля в Москве. Ранее в субботу, 17 апреля, в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии.
Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.
В мире,Политика,Наталья Эйсмонт,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ФСБ,РИА Новости,
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