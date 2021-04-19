Чехия отказалась от покупки «Спутника V» на фоне скандала

Он подтвердил слова советника президента Чехии Романа Примулы, заявившего, что вопрос применения в Чехии российской вакцины больше не стоит. По словам Гамачека, отныне Прага сосредоточится на препаратах, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Как писал «Рамблер», ранее из Праги выслали 18 сотрудников посольства России, которых в Чехии считают сотрудниками российских спецслужб.

В Москве обвинения Праги назвали голословными и абсурдными и увидели в них «американский след», затем МИД РФ объявил о высылке чешских дипломатов (они должны покинуть Россию до конца 19 апреля). После их отъезда в посольстве останется пять сотрудников.