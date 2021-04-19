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Чехия отказалась от покупки «Спутника V» на фоне скандала

Вероника Полынина
46 минут назад
Чехия отказалась от покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за скандала с возможной причастностью спецслужб РФ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек.
Он подтвердил слова советника президента Чехии Романа Примулы, заявившего, что вопрос применения в Чехии российской вакцины больше не стоит. По словам Гамачека, отныне Прага сосредоточится на препаратах, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
Как писал «Рамблер», ранее из Праги выслали 18 сотрудников посольства России, которых в Чехии считают сотрудниками российских спецслужб.
Также Чехия обвинила сотрудников спецслужб РФ в причастности ко взрывам на своих военных складах в 2014 году. В розыск по этому делу объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, имена которых стали известны после отравления Скрипалей.
В Москве обвинения Праги назвали голословными и абсурдными и увидели в них «американский след», затем МИД РФ объявил о высылке чешских дипломатов (они должны покинуть Россию до конца 19 апреля). После их отъезда в посольстве останется пять сотрудников.
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