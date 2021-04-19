Эстония возобновила авиасообщение с Россией

Таллин
возобновляет авиасообщение с Москвой
, первый перелет должен состояться 25 апреля. Об этом сообщает
«Прайм» со ссылкой на пресс-службу Таллинского аэропорта.
Рейсы Москва-Таллин будет осуществлять «Аэрофлот»
. Пока запланирован один полет в неделю, по воскресеньям.
В настоящее время из Таллинского аэропорта осуществляются полеты в 13 международных направлениях.
В аэропорту напомнили, что прибывающим в Эстонию из европейских стран, в которых количество заболевших коронавирусом в течение последних 14 дней превышает 150 человек на 100 тысяч жителей, придется пройти десятидневный карантин.
Досрочно освободиться от карантина можно, сдав ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до прилета. Затем необходимо сделать второй ПЦР-тест - не ранее, чем на шестые сутки после сданного за границей теста. До получения результата второго теста необходимо соблюдать самоизоляцию.
Сейчас в Эстонию без прохождения самоизоляции допускаются граждане, прибывшие из Финляндии, Ирландии, Португалии, Великобритании и Мальты. Также въезд без ограничений доступен прибывающим из Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Руанды и Новой Зеландии.
Как писал «Рамблер», с 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией. До 1 июня все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня.