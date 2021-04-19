«Единство русских»: В Донецке анонсировали новый форум

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) анонсировали проведение в Донецке 22 и 23 апреля международного форума «Единство русских: защита прав и свобод». Об этом в интервью сайту «Украина.ру» заявила депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина

Мероприятие станет продолжением форума «Русский Донбасс», который прошел в январе. В нем примет участие руководство ДНР и ЛНР.

«Во время форума состоится презентация гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины», — сказала Шишкина.

Кроме того, мероприятие будет посвящено реализации доктрины «Русский Донбасс». Организаторы ждут приезда депутатов Госдумы , российских политологов, журналистов и писателей.

Форум «Русский Донбасс» состоялся в Донецке 28-29 января. На нем около 400 представителей ДНР и ЛНР приняли одноименную доктрину, которая должна стать новой «платформой идеологического устройства», отражающей исторические связи региона с Россией

Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

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"Мы, Россия, как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее. Так что будем двигаться по этому направлению", - сказал глава государства.

"Мы без всяких сомнений, можете не сомневаться, - продолжил Путин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента информационного агентства "Дон-24" из Ростова-на-Дону Софьи Брыкановой, - понимаем всю сложность ситуации, которая в Донбассе сложилась. И повторяю еще раз - не только [продолжим помогать] по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше".

Перспективы развития отношений

Перспективы развития украинско-российских отношений в значительной степени зависят от позиции официального Киева, считает он.

"Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной - это в значительной степени зависит от украинских властей", - сказал Путин. При этом подчеркнул: "Не скажу от Украины, а от украинских властей".

"Почти все предыдущие главы государства, которые приходили, и действующие, кстати - Владимир Александрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, приходили с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается, потому что когда они приходят к власти, опираются на большинство избирателей, приходящих на голосование, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться - не хватает, мне просто кажется, политического мужества - оглядываться на крайне националистические силы, и процесс замирает", - отметил президент.

Президент Владимир Путин, говоря на встрече с главными редакторами СМИ о том, что Россия не бросит Донбасс, прежде всего имел в виду поддержку русскоязычного населения, которое оказалось лишено соцобеспечения со стороны Украины. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

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"Говоря о том, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее", - напомнил полную цитату Песков.

Там живет много русских, русскоязычных, они, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства - Украины, им отказано в любых государственных услугах, также заметил пресс-секретарь президента. И именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, оказывает иную помощь этим людям, и "Россия будет продолжать это делать, потому что, если не Россия, то больше некому это будет сделать", - подчеркнул Песков.

"Вот что имел в виду президент Путин", - заключил он.

Донбасс ощущает свою ответственность за судьбу русских на Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

Он рассказал, что за минувшие четыре года около 80 тыс. человек с территории, подконтрольной Украине, получили материальную и иную помощь от властей ДНР.

«Сейчас данная программа будет действовать на всю территорию Украины. Касаться она будет русских и русскоговорящих», — отметил Пушилин.

По его словам, гуманитарная программа будет включать в себя помощь учителям русского языка и литературы.

«Это наша с вами ответственность русский человек — он и в своём доме должен сделать хорошо, и помочь другому, иначе он теряет своё самосознание», — добавил глава ДНР.

Более 50% жителей Украины дома в своих семьях говорят либо преимущественно на русском языке, либо на украинском и русском в равной степени, свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг».

По данным опроса, 24,4% украинцев используют «только» либо «преимущественно» русский язык в домашних условиях. Еще 26,9% опрошенных говорят в семье и на русском, и на украинском языке одинаково часто. В то же время, 48,6% респондентов утверждают, что используют «только» либо «преимущественно» украинский язык. Остальные опрошенные отказались отвечать, передает РИА «Новости».