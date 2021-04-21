«Санкции, конечно, возможны. Санкциями против России мы занимаемся с 2014 года, поэтому в этом смысле ничего особенно нового нет. Будет ли конкретно это предложение подхвачено, не знаю, сейчас очень трудно что-то предсказывать. Вся эта история настолько кажется мистической и непонятной, что опираясь на СМИ трудно сделать какие-то выводы. А допуска к чешским гостайнам у меня нет».
«Обычно договариваются. Хочу напомнить, что есть такая легенда городская, что якобы у России в ЕС есть союзники, которые России помогают. Если бы это было так, то на Россию не накладывали бы санкции раз в полгода. Всегда, в конце концов, в Совете договариваются, и договариваться будут впредь. Вопрос в том, насколько эти санкции будут больными. Если мы санкционируем десять злобных олигархов, это одна история. А если вводим секторальные санкции и оставляем россиян без доступа не к хамону и оливкам, а, скажем, к лекарствам, то это другая история, и она нам не грозит».
«Наш бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес тут внезапно оживился и предложил вообще запретить россиянам въезд в ЕС. Этого не поддержал вообще никто, ни правые, ни левые, ни синие, ни зелёные. Такого рода санкции скомпрометированы в принципе».