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В Европарламенте заявили об отсутствии российских союзников в ЕС

Говорит Москваиещё 3
14 минут назад
Страны Запада могут принять новый совместный пакет санкций против России.
Об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» депутат Европарламента Яна Тоом. Она выразила сомнения в достоверности информации о причастности России к взрывам в Чехии в 2014 году.
«Санкции, конечно, возможны. Санкциями против России мы занимаемся с 2014 года, поэтому в этом смысле ничего особенно нового нет. Будет ли конкретно это предложение подхвачено, не знаю, сейчас очень трудно что-то предсказывать. Вся эта история настолько кажется мистической и непонятной, что опираясь на СМИ трудно сделать какие-то выводы. А допуска к чешским гостайнам у меня нет».
По словам Тоом, в ЕС очень сложная структура принятия решений: там существуют три законодателя, а в Совете представлены все 27 стран, и для принятия решения нужно, чтобы все они согласились. Депутат Европарламента считает, что у России нет союзников в Европе.
«Обычно договариваются. Хочу напомнить, что есть такая легенда городская, что якобы у России в ЕС есть союзники, которые России помогают. Если бы это было так, то на Россию не накладывали бы санкции раз в полгода. Всегда, в конце концов, в Совете договариваются, и договариваться будут впредь. Вопрос в том, насколько эти санкции будут больными. Если мы санкционируем десять злобных олигархов, это одна история. А если вводим секторальные санкции и оставляем россиян без доступа не к хамону и оливкам, а, скажем, к лекарствам, то это другая история, и она нам не грозит».
Депутат считает, что чрезмерные ограничительные меры не получат поддержки в Европе.
«Наш бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес тут внезапно оживился и предложил вообще запретить россиянам въезд в ЕС. Этого не поддержал вообще никто, ни правые, ни левые, ни синие, ни зелёные. Такого рода санкции скомпрометированы в принципе».
Ранее Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением после высылки дипломатов РФ. Также республика поблагодарила своих союзников за проявленную солидарность, сообщается в Twitter МИД страны.
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