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На Кубе избрали главу Компартии

ИА Regnumиещё 4
1 час назад
Новым главой Компартии Кубы стал кубинский президент Мигель Диас-Канель, сообщается 19 апреля в Twitter партии.
На Кубе объявили преемника Рауля Кастро
Фото: ReutersReuters
Соответствующее решение принято на 8-м конгрессе кубинской Компартии: за кандидатуру Диас-Канеля проголосовало большинство депутатов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы освободилась 16 апреля: о своём уходе с поста объявил Рауль Кастро.
В мире,Рауль Кастро,Куба,
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