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Жили раздельно: подробности жизни Елизаветы II и принца Филиппа

Мария Иванова
1 час назад
Журнал Marie Claire рассказал, что в последние годы королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп жили на расстоянии более 150 километров друг от друга, но благодаря пандемии воссоединились в Виндзорском замке.
Жили раздельно: подробности жизни Елизаветы II и принца Филиппа
Фото: ReutersReuters
Королева и принц начали жить раздельно в 2017 году, после того, как Филипп отошел от государственных дел. С тех пор он предпочитал коттедж Wood Farm в графстве Норфолк, где королева обычно проводит новогодние каникулы. Елизавета II, как и прежде, жила в рабочей резиденции - Букингемском дворце. Даже свою 72-ю годовщину свадьбы они провели раздельно.
Marie Claire отмечает, что принцу нравилась сельская жизнь, он проводил время за чтением и рисованием, а королева продолжала следить за последними событиями, участвовать во встречах на высшем уровне и составлять документы.
Из-за пандемии они снова оказались под одной крышей - в Виндзорском замке, проводили много времени вместе и даже развлекались танцами.
Как писал «Рамблер», принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Представители королевской семьи рассказали, что он мирно скончался в Виндзорском замке, куда вернулся после длительной госпитализации и операции на сердце.
В мире,Елизавета II,Marie Claire,
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