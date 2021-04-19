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Немцы едут в Россию за «Спутником V»

Алиса Селезнёва
44 минуты назад
Среди жителей Германии набирает популярность тур, включающий вакцинацию в Москве «Спутником V». Об этом пишет издание Der Spiegel.
По данным издания, в Москву на прививку уже прилетели 50 граждан Германии. Тур, включающий билеты на самолет, проживание в отеле, трансфер, гида и визу обошелся в 1999. Еще 300 стоит сама прививка «Спутник V».
Один из участников тура 24-летний Томас Валер отметил, что доверяет российской вакцине, а дома ему пришлось бы долго ждать прививки, и он не уверен, что обещания правительства о вакцинации населения к лету будут выполнены.
Еще одна жительница Германии, приехавшая в Москву в рамках тура, подчеркнула, что для нее это больше именно туристическая поездка, а вакцинация – приятный бонус. Она намерена посетить Большой театр и осмотреть достопримечательности российской столицы.
Как сообщал «Рамблер», ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что европейские страны накрывает третья волна пандемии. По ее словам, где-то инфекция распространяется постепенно, где-то стремительными темпами.
При этом в Берлине были ужесточены антиковидные ограничения, в частности жители столицы Германии, решившие сходить в музей, парикмахерскую, салон красоты или непродовольственный магазин, должны иметь с собой свежий отрицательный тест на COVID-19. При этом ограничения не касаются посещения продуктовых магазинов, аптеки оптик, магазинов товаров для дома, зоомагазинов, заправок и автомастерских.
В мире,Видео,Еврокомиссия,Москва,Россия,Германия,
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