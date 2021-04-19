Немцы едут в Россию за «Спутником V»

Среди жителей Германии набирает популярность тур, включающий вакцинацию в Москве «Спутником V». Об этом пишет издание Der Spiegel.

По данным издания, в Москву на прививку уже прилетели 50 граждан Германии. Тур, включающий билеты на самолет, проживание в отеле, трансфер, гида и визу обошелся в 1999. Еще 300 стоит сама прививка «Спутник V».

Один из участников тура 24-летний Томас Валер отметил, что доверяет российской вакцине, а дома ему пришлось бы долго ждать прививки, и он не уверен, что обещания правительства о вакцинации населения к лету будут выполнены.

Еще одна жительница Германии, приехавшая в Москву в рамках тура, подчеркнула, что для нее это больше именно туристическая поездка, а вакцинация – приятный бонус. Она намерена посетить Большой театр и осмотреть достопримечательности российской столицы.

Как сообщал «Рамблер», ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что европейские страны накрывает третья волна пандемии. По ее словам, где-то инфекция распространяется постепенно, где-то стремительными темпами.