Немцы едут в Россию за «Спутником V»

Среди жителей Германии
набирает популярность тур, включающий вакцинацию в Москве
«Спутником V». Об этом пишет
издание Der Spiegel.
По данным издания, в Москву на прививку уже прилетели 50 граждан Германии. Тур, включающий билеты на самолет, проживание в отеле, трансфер, гида и визу обошелся в 1999. Еще 300 стоит сама прививка «Спутник V».
Один из участников тура 24-летний Томас Валер отметил, что доверяет российской вакцине, а дома ему пришлось бы долго ждать прививки, и он не уверен, что обещания правительства о вакцинации населения к лету будут выполнены.
Еще одна жительница Германии, приехавшая в Москву в рамках тура, подчеркнула, что для нее это больше именно туристическая поездка, а вакцинация – приятный бонус. Она намерена посетить Большой театр и осмотреть достопримечательности российской столицы.
Как сообщал «Рамблер», ранее представитель Еврокомиссии
Дана Спинант заявила, что европейские страны накрывает третья волна пандемии. По ее словам, где-то инфекция распространяется постепенно, где-то стремительными темпами.
При этом в Берлине были ужесточены антиковидные ограничения, в частности жители столицы Германии, решившие сходить в музей, парикмахерскую, салон красоты или непродовольственный магазин, должны иметь с собой свежий отрицательный тест на COVID-19. При этом ограничения не касаются посещения продуктовых магазинов, аптеки оптик, магазинов товаров для дома, зоомагазинов, заправок и автомастерских.