Гитарист американской рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 19 апреля.

В дискографии The Kingsmen шесть студийных альбомов. Последняя пластинка, Up and Away, вышла в 1966 году. В настоящее время группа продолжает концертную деятельность.