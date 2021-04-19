На ролике видно, как дипломаты пакуют вещи в чемоданах в машины с красными дипломатическими номерами и отъезжают.

Ранее 19 апреля представитель чешского дипломатического корпуса рассказал, что чехам на отъезд из России дали всего 24 часа, в то время как российские дипломаты получили 48 часов.

Днем ранее Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

18 апреля посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван МИД России . В ведомстве ему перечислили ответные меры на высылку российских дипломатов️ из республики.