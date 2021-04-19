"Произошло недопонимание": Турция не одобряла производство "Спутника V"

Член научного совета при Минздраве Турции по коронавирусу Турции Афши н Эмре Кайыпмаз заявил , что сейчас идут испытания российского препарата «Спутник V». По его словам, говорить об одобрении производства вакцины от COVID-19 сейчас рано, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Турция одобрила производство «Спутника V».

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил», - объяснил член научного совета.

По его словам, журналисты могли некорректно понять заявление. В результате Афшин Эмре Кайыпмаз звонил в СМИ, написавшее статью, и материал планируют отредактировать.

Представитель турецкого Минздрава подчеркнул, что сведения об одобрении производства российской вакцины не являются достоверными.

«Произошло недопонимание между журналистом и членом нашего научного совета», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Словения приобретет «Спутник V» до одобрения в ЕС

В Турции одобрили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Турецкая компания получила одобрение со стороны властей после проведения первых производственных испытаний вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. Однако официального подтверждения этой информации от Минздрава Турции пока нет.

Стоимость производства одной дозы российской вакцины в Турции эквивалентна китайской «Синовак» — около 10 долларов.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турции, начал процесс трансфера технологий, сообщил ТАСС представитель фонда.

"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению вакцины Sputnik V на внешние рынки", - сообщит в фонде.

Представитель РФПИ назвал потенциальным объемом производства - миллионы доз вакцины в год. Он отметил, что также обсуждается вопрос о вероятном расширении производства в дальнейшем.

Поставку "Спутника V" будут осуществлять как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны, добавили в фонде, отметив большую заинтересованность в вакцине со стороны турецких партнеров.

"Спутник V" основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, вакцина уже получила одобрение регуляторов в РФ, Белоруссии, ОАЭ, Венгрии, Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, Венесуэле, Парагвае, Палестине и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) началась процедура последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины "Спутник V" .

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- Мы предоставили EMA все необходимые данные и с нетерпением ожидаем экспертизы, - сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Новость отличная: она означает, что мы стали на шаг ближе к признанию "Спутника V" на Европейском континенте. Хотя государства (даже входящие в ЕС) вправе регистрировать лекарства и применять на своей территории (это уже сделали Венгрия, Словакия, Черногория), все же большинство стран Евросоюза готовы принять "Спутник V" только после одобрения ЕМА.

Процедура регистрации серьезное дело: эксперты изучают результаты исследований, оценивают соответствие препарата европейским стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Также нужно подтвердить, что производственные площадки, где выпускают "Спутник V", соответствуют международным требованиям. После второй публикации в The Lancet, которая сыграла роль этакого "ледокола", заметно повысив доверие к вакцине, главный редактор издания Ричард Хортон говорил, что процесс регистрации может занять несколько месяцев, но также выразил уверенность, что "Спутник V" найдет широкое применение. Собственно, база для этого заложена: "Спутник V" зарегистрировали уже 43 страны с миллиардным населением. Правда, регистрация отнюдь не означает массового применения: ведь для такого огромного количества потенциальных потребителей необходимо наладить производство соответствующего масштаба.

Пока же Дмитриев заявил, что одобрение EMA позволит обеспечить нашей вакциной 50 млн. жителей ЕС, начиная с июня 2021 года - до этого, судя по всему, российские власти надеются провести вакцинацию населения внутри страны.

"Ученым и медикам предстоит проверить, как будут защищать существующие вакцины от заражения новыми штаммами коронавируса"

Между тем в России продолжают следить за тем, как развивается эпидситуация в Европе и мире. Продолжается молекулярно-генетический мониторинг новых штаммов SARS-CoV-2, сообщили в Роспотребнадзоре в связи с информацией о появлении в Италии мутировавшего "нигерийского" штамма. В России он пока не обнаружен. Это уже не первый "мутант", наделавший много шума . Осенью прошлого года нас пугали "британский" и "южноафриканский" штаммы, а в январе - "бразильский". По всем трем говорили об их более высокой контагиозности и агрессивности. В отношении "нигерийца" итальянские вирусологи заявили: вакцины могут быть против него неэффективны - из-за особых мутаций. Насколько реальна эта угроза?

"Сейчас подтверждено уже около 130 случаев заболевания, в том числе в Дании, США, Канаде, Франции, Австралии, Испании, - пояснил "РГ" заслуженный врач России, научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган. - Пока про новый штамм известно немного, но предполагается, что он имеет сходство с другими вариантами SARS-CоV-2, которые были изначально обнаружены в Англии, Бразилии и Южной Африке, а затем и по всему миру. Эти три варианта считаются более заразными и более устойчивыми к ряду вакцин, однако пока еще неизвестно, какой риск представляет в этом плане нигерийский штамм B.1.525. Окончательные выводы можно будет сделать только в том случае, если он начнет интенсивно распространяться и вытеснять существующие. В этом случае появятся возможности для серьезного статистического анализа", - подытожил эксперт.

В Сербии началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ отметили, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V». Препарат будет создаваться на базе института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

«Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам», — подчеркнули в РФПИ.

Москва и Белград договорились о самостоятельном производстве российской вакцины «Спутник V» в Сербии в начале февраля. Тогда президент Сербии Александр Вучич сообщил, что при помощи российских специалистов Сербия построит нужные объекты. При этом ожидалось, что производство будет налажено лишь к концу 2021 года.

В середине марта Вучич рассказал, что Сербия планирует производить на своей территории вакцины «Спутник V» и Sinopharm. По его словам, в Сербии появятся две фабрики по производству вакцин, где будет изготавливаться в общей сложности до 40 миллионов доз в год.

«Не забывайте, что нам может понадобиться и три вакцинации в год, так что 15 миллионов доз — для нас, а 25 миллионов — для региона», — пояснил он.

Еврокомиссар Тьерри Бреттон на пресс-конференции в среду, 17 марта, заявил, что у Евросоюза не осталось поводов сомневаться в качестве и эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Он отметил, что препарат необходимо производить в ЕС.

По словам Бреттона, «Спутник V» является хорошей вакциной. Как подчеркнул Еврокомиссар, в РФ работают хорошие научные специалисты, так что поводов сомневаться в качестве и эффективности препарата нет.

Еврокомиссар подчеркнул, что российская сторона уже передала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам. Посмотрим, сказал Бреттон, будет ли она одобрена. Также он заметил, что РФ потребуется помощь в том, чтобы развернуть производство вакцины в ЕС. В настоящий момент с этим есть проблемы.

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Много запросов на производственные линии в Европе, но сейчас производственные линии загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором. Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве, — цитирует еврокомиссара РИА Новости.