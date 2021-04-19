В Турции удалили статью об одобрении "Спутника V"

Об одобрении производства российской вакцины Yeni Safak сообщила ранее со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза. По его словам, якобы один из турецких производителей лекарств "после соответствующего запроса получил одобрение".