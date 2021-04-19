Швейцария смягчила коронавирусные ограничения

На спортивных соревнованиях и концертах на открытом воздухе разрешено присутствие не более 100 зрителей, а внутри помещений - не более 50. В Берне констатировали, что, хотя эпидемиологическая ситуация в стране "остается хрупкой и даже ухудшилась в последние недели", связанный со смягчением карантинных мер риск "является приемлемым". По данным властей, вакцинирована почти половина всех жителей страны в возрасте 80 лет и старше, а также около 30% лиц в возрастной группе от 70 до 79 лет.