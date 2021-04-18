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Дело против главы Минюста завели на Украине

Газета.Ru
1 час назад
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело за вероятное противоправное завладение предприятием министром юстиции страны Денисом Малюськой. Об этом передает агентство «Украинские новости».
Дело против главы Минюста завели на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного противоправного завладения предприятием министром юстиции Денисом Малюськой», — приводят информацию НАБУ.
Как уточняется, 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в НАБУ с сообщением о совершении преступления. Речь шла об умышленном совершении министром юстиции, его первым замом и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом организации. Кроме того, утверждалось о других 19 субъектов хозяйствования. Действия квалифицировались по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Противоправное завладение имуществом предприятия, организации». Несмотря на написанное заявление, НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее сообщалось, что Киев вышлет старшего дипломата посольства России на Украине Черникова. Это будет ответной мерой на высылку украинского консула из РФ.
В мире,Денис Малюська,Минюст РФ,Украина,
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