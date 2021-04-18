Дело против главы Минюста завели на Украине

Как уточняется, 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в НАБУ с сообщением о совершении преступления. Речь шла об умышленном совершении министром юстиции, его первым замом и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом организации. Кроме того, утверждалось о других 19 субъектов хозяйствования. Действия квалифицировались по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Противоправное завладение имуществом предприятия, организации». Несмотря на написанное заявление, НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований.