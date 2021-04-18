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НАТО поддержала Чехию по расследованию против РФ

Газета.Ru
38 минут назад
Представители НАТО сообщили, что поддерживают обвинения Чехии в адрес Российской Федерации о якобы причастности последней к взрыву арсеналов в чешской Врбетице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Североатлантического Альянса.
НАТО поддержала Чехию по расследованию против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В НАТО считают деятельность России на территории Чехии «зловредной».
«Мы поддерживаем Чешскую Республику, нашего союзника, которая проводит расследование зловредной деятельности России на своей территории. Эти действия соответствуют модели опасного поведения России», — отметили в организации.
Ранее Москва указала на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии. Кроме того, в МИД РФ осудили Прагу за озвученные обвинения в адрес якобы сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Предполагается, что правительство Чехии 19 апреля может рассекретить документ о ситуации вокруг инцидента на складе в Врбетице.
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